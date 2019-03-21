Бенитес близок к подписанию нового контракта с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес может заключить с клубом новый контракт. Как сообщает Mirror, испанский специалист близок к тому, чтобы договориться с клубом о продлении сотрудничества. Нынешнее соглашение Бенитеса с «сороками» истекает летом нынешнего года.

Издание отмечает, что покинуть команду испанец до конца сезона вряд ли сможет, так как в его контракте на этот случай прописан штраф в размере £ 5 млн (около € 5,8 млн).

58-летний Бенитес возглавил «Ньюкасл Юнайтед» в марте 2016 года и спустя два месяца вылетел с ним в Чемпионшип. Спустя год он вернул клуб в Премьер-лигу. В нынешнем сезоне «сороки», набрав 35 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.