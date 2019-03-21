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Асенсио может не сыграть в матчах против Норвегии и Мальты

Асенсио может не сыграть в матчах против Норвегии и Мальты
Футбол / Евро-2020

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио может не сыграть в предстоящих отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года с Норвегией и Мальтой. Как сообщает Football Espana, во время одной из тренировок национальной команды футболист получил повреждение икроножной мышцы.

Напомним, что ранее из-за травмы полузащитника Фабиана Руиса в сборной Испании заменил Сауль. Запасного вратаря сборной Испании Пау Лопеса также беспокоят проблемы с шеей.

Матч между сборными Испании и Норвегии состоится 23 марта, а Мальта — Испания — спустя три дня. Испанцы в одной отборочной группе к Евро-2020 также встретятся со сборными Швеции, Румынии и Фарерских островов.

Календарь отборочных матчей Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».

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