Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за Хадсона-Одои

Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои, являющийся трансферной целью мюнхенской «Баварии», привлёк внимание ещё одного клуба из Германии.



Как сообщает The Telegraph, в борьбу за 18-летнего футболиста включилась дортмундская «Боруссия». «Бавария» по-прежнему является наиболее вероятным местом продолжения карьеры Хадсона-Одои в случае его ухода из «Челси», но «шмели» намерены убедить форварда, использовав пример Джейдона Санчо – другого молодого английского игрока, который сразу после перехода в клуб стал регулярно выходить на поле и прогрессировать.



Также издание утверждает, что Хадсон-Одои может остаться в «Челси» на следующий сезон. Контракт игрока с синими истекает летом 2020 года, однако из-за трансферного бана, наложенного на лондонцев, клуб может удержать нападающего в составе, пожертвовав потенциальной прибылью с его продажи.

Хадсон-Одои впервые вызван в сборную Англии