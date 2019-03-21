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Погба: если бы «Манчестер Юнайтед» побеждал, Моуринью остался на своём посту

Погба: если бы «Манчестер Юнайтед» побеждал, Моуринью остался на своём посту
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказал мнение, что Жозе Моуринью был уволен с поста главного тренера команды в декабре 2019 года из-за слабых результатов команды, а не из-за конфликта с футболистами.

«В чём заключались проблемы? Мы не побеждали, поэтому руководство решило сменить тренера. Результаты — это приоритет. Если бы мы выигрывали и демонстрировали хорошие результаты, тренер остался бы на своём посту», – цитирует AS Погба.

Ранее Погба заявил, что в команде хотят, чтобы Уле-Гуннар Сульшер, занимающий ныне пост исполняющего обязанности главного тренера, был утверждён в этой должности.

«Манчестер Юнайтед» после 30 туров занимает в турнирной таблице Премьер-лиги пятое место, имея в активе 58 очков.

Погба: конечно, игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Сульшер остался
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