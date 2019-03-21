«Ман Сити» вслед за другими топ-клубами заинтересовался Фелишем из «Бенфики»

Нападающий лиссабонской «Бенфики» Жоау Фелиш привлёк внимание очередного европейского топ-клуба.



Как сообщает ESPN, список потенциальных претендентов на 19-летнего футболиста пополнил «Манчестер Сити». «Горожане» уже успели вживую понаблюдать за игрой талантливого форварда на матче «Бенфики» с загребским «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы.



Однако, если «Сити» захочет приобрести Фелиша, клубу предстоит столкнуться с серьёзной конкуренцией, поскольку на игрока также претендуют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Милан».



Фелиш является воспитанником «Бенфики» и выступает за основную команду «орлов» с 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах португальской Примейры, в которых записал на свой счёт 10 голов. Контракт форварда с лиссабонским клубом действует до лета 2023 года, отступные составляют € 120 млн.

«Ювентус» готов заплатить € 120 млн за форварда «Бенфики»