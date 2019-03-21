Ковачич не хочет возвращаться в «Реал» и намерен остаться в АПЛ

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич, на правах аренды выступающий за «Челси», не горит желанием возвращаться в мадридский клуб.



По информации Marca, хорватский футболист хочет остаться в английской Премьер-лиге, где предпочёл бы продолжать выступать за «Челси». Проблемой для хавбека может стать трансферный запрет, который ФИФА наложила на лондонский клуб. Синие смогут выкупить Ковачича у «Реала» не раньше лета 2020 года, если только им не удастся отменить решение футбольных властей.



При этом отмечается, что видеть 24-летнего полузащитника в своих рядах хотят другие английские клубы и миланский «Интер», за который он выступал до переезда в Испанию.



Ковачич перешёл в «Челси» летом прошлого года на правах аренды на один сезон. В соглашении между клубами не прописана опция последующего выкупа.

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