Фанаты сборной Германии перформансом поблагодарили Хуммельса, Мюллера и Боатенга

Болельщики сборной Германии устроили яркий перформанс перед началом товарищеского матча с Сербией, который состоялся накануне, 20 марта, и завершился со счётом 1:1.



Перформанс был посвящён футболистам «Баварии» Матсу Хуммельсу, Томасу Мюллеру и Жерому Боатенгу, которые прекратили выступление за национальную команду по решению главного тренера Йоахима Лёва. Фанаты выложили на трибуне слово «спасибо» и номера, под которыми игроки выступали за сборную, – 5, 13 и 17. Фотография перформанса доступна в «твиттере» болельщиков сборной Германии.

Напомним, Лёв объяснил своё решение желанием реформировать сборную Германии, предоставив игровое время более молодым футболистам. В составе национальной команды Хуммельс, Мюллер и Боатенг становились чемпионами мира в 2014 году.