Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанаты сборной Германии перформансом поблагодарили Хуммельса, Мюллера и Боатенга

Фанаты сборной Германии перформансом поблагодарили Хуммельса, Мюллера и Боатенга
Футбол / Германия

Болельщики сборной Германии устроили яркий перформанс перед началом товарищеского матча с Сербией, который состоялся накануне, 20 марта, и завершился со счётом 1:1.

Перформанс был посвящён футболистам «Баварии» Матсу Хуммельсу, Томасу Мюллеру и Жерому Боатенгу, которые прекратили выступление за национальную команду по решению главного тренера Йоахима Лёва. Фанаты выложили на трибуне слово «спасибо» и номера, под которыми игроки выступали за сборную, – 5, 13 и 17. Фотография перформанса доступна в «твиттере» болельщиков сборной Германии.

Напомним, Лёв объяснил своё решение желанием реформировать сборную Германии, предоставив игровое время более молодым футболистам. В составе национальной команды Хуммельс, Мюллер и Боатенг становились чемпионами мира в 2014 году.

Олл-ин, а не революция. Мюллер, Хуммельс и Боатенг покинули сборную Германии
Лёв снова долго решался. Но теперь отступать нельзя.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент