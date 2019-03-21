«Манчестер Сити» близок к подписанию новых контрактов с Зинченко и Зане

«Манчестер Сити» близок к подписанию новых контрактов с Александром Зинченко и Лероем Зане. Как сообщает ESPN, «горожане» уже долгое время вели переговоры с Зане, однако только в последнее время стороны достигли прогресса в вопросе подписания нового контракта.



За последний год «Манчестер Сити» заключил новые контракты с рядом молодых футболистов — Рахимом Стерлингом, Кевином Де Брёйне, Эмериком Лапортом, Габриэлем Жезусом и Эдерсоном.



Издание отмечает, что Зинченко раньше не был в планах главного тренера Хосепа Гвардиола, однако всё изменилось после того, как украинский игрок завоевал место в основном составе.



В нынешнем сезоне 22-летний футболист сыграл уже в 21 матче во всех турнирах, выигрывая конкуренцию на позиции левого защитника у Бенжамена Менди и Фабиана Дельфа.

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