«Оренбург» — «Енисею»: в ФНЛ вам будет ништяк!

Российская Премьер-Лига в социальной сети предложила всем клубам сочинить стих, посвящённый лиге. Одним из первых свой вариант произведения опубликовал «Енисей».

«Мы вам не колобки из теста. Из плоти и крови сделаны львы! Знаем мы своё место. В элите остаться должны», — написал красноярский клуб в своём «твиттере».

В ответ на это «Оренбург» опубликовал свой ответ: «Скажем дружно! Красноярск! В ФНЛ будет ништяк!»

После 20 туров «Енисей» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги последнее, 16-е место, набрав всего 11 очков. В следующем туре подопечные Дмитрия Аленичева сыграют на своём поле с «Рубином». Игра состоится 30 марта.

Турнирную таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».