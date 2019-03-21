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Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020

Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020
Футбол / Евро-2020

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций. В состав послов турнира вошли 34 футболиста из 12 стран.

Среди них такие известные в прошлом футболисты, как Алессандро Дель Пьеро, Марсель Десайи, Рууд Гуллит, Тьерри Анри, Юрген Клинсманн, Патрик Клюйверт, Луиш Фигу, Лотар Маттеус, Майкл Оуэн, Нуну Гомеш, Карлес Пуйоль, Рикарду Карвалью, Петер Шмейхель, Кларенс Зеедорф и другие.

Чемпионат Европы буде проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии, а также четвертьфинал.

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