На матче Германия — Сербия были впервые задействованы унисекс-туалеты

На товарищеском матче сборных Германии и Сербии, который состоялся на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге накануне, 20 марта, было задействовано нововведение для болельщиков.



Как сообщает журналист Феликс Тамсут в «Твиттере», для посетителей игры был предоставлен специальный унисекс-туалет. Болельщики также могли самостоятельно выбирать, кто из стюардов будет их осматривать при входе на стадион – мужчина или женщина.

Матч Германия — Сербия завершился со счётом 1:1. В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года немецкой команде предстоит сыграть в группе С с Нидерландами, Северной Ирландией, Эстонией и Беларусью. Сербская сборная встретится в группе В с Португалией, Украиной, Литвой и Люксембургом.