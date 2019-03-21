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На матче Германия — Сербия были впервые задействованы унисекс-туалеты

На матче Германия — Сербия были впервые задействованы унисекс-туалеты
Футбол / Германия

На товарищеском матче сборных Германии и Сербии, который состоялся на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге накануне, 20 марта, было задействовано нововведение для болельщиков.

Как сообщает журналист Феликс Тамсут в «Твиттере», для посетителей игры был предоставлен специальный унисекс-туалет. Болельщики также могли самостоятельно выбирать, кто из стюардов будет их осматривать при входе на стадион – мужчина или женщина.

Матч Германия — Сербия завершился со счётом 1:1. В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года немецкой команде предстоит сыграть в группе С с Нидерландами, Северной Ирландией, Эстонией и Беларусью. Сербская сборная встретится в группе В с Португалией, Украиной, Литвой и Люксембургом.

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