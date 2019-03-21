Икарди вернётся к тренировкам с «Интером» впервые с момента лишения капитанства

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди сегодня, 21 марта, вернётся к тренировкам с командой, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Аргентинский футболист примет участие в занятиях с партнёрами впервые с 13 февраля, когда клуб лишил его капитанской повязки.



Икарди уже долгое время не может договориться с «Интером» об условиях нового контракта. Аргентинец перестал выходить на поле после лишения капитанства. Игрок утверждал, что испытывает проблемы с коленом. При этом главный тренер нерадзурри Лучано Спаллетти заявлял, что медицинский штаб команды не выявил у Мауро травмы.



31 марта «Интеру» предстоит на своём поле встретиться с «Лацио» в матче 29-го тура итальянской Серии А. Игра пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнётся в 21:30 мск.



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