Кудряшов: со сборной Казахстана будет даже труднее, чем с Бельгией

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о своей залеченной травме, а также о предстоящих отборочных матчах Евро-2020 с командами Бельгии и Казахстана.

«Наконец-то удалось залечить травму, которая была с последнего сбора. На это ушло достаточно много времени, только в середине января я полностью избавился от проблемы. То, что с начала января я находился в лазарете, сыграло мне на руку, так как больным я был бы никому не нужен. Когда залечил травму, прибавилось уверенности в своих силах.

Когда я перешёл в «Истанбул», были опасения относительно вызова в сборную. Я пришёл в команду, которая лидирует, она на ходу. Тут есть основной состав, и я волновался, буду ли играть. Так сложилось, что этот отрезок чемпионата играл и надеялся на вызов в сборную. Сейчас очень ответственные матчи: начинается квалификация к чемпионату Европы. Хотелось помочь и участвовать в ближайших играх.

Сборную Бельгии мы знаем лучше, чем команду Казахстана. Их сборная заняла на чемпионате мира третье место и показывала прекрасный футбол. Очень сильный соперник, но никакого страха перед ним нет. Мы знаем, чего хотим. Если выполним установку тренера, никаких проблем не будет.

Со сборной Казахстана будет даже труднее, чем с Бельгией. На первый план выйдет то, как мы будем готовы ментально. Бельгия и Шотландия – главные конкуренты за путёвку на Евро. Но сейчас все умеют играть в футбол. К каждому сопернику нужно относиться с уважением, но не бояться его. Цель сборной России – попасть на чемпионат Европы» — сказал Кудряшов в интервью пресс-службе РФС.