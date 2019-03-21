Экс-футболист «Динамо» Уилкшир извинился за красный свитер

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир, ныне выступающий в роли играющего тренера австралийского клуба «Вуллонгонг Вулвз», в своём «инстаграме» поделился эмоциями от нового амплуа.



37-летний защитник опубликовал фотографию, на которой он запечатлён во время матча возле поля, и сопроводил её следующей подписью: «Новая глава. «Динамо», извини за красный».

Уилкшир защищал цвета «Динамо» с 2008 по 2014 и с 2016 по 2017 год. За свою карьеру он также успел поиграть за «Мидлсбро», «Бристоль Сити», «Твенте», «Фейеноорд», «Ахмат» и «Сидней». В составе бело-голубых австралийский защитник стал бронзовым призёром чемпионата России в 2008 году, победителем первенства ФНЛ в сезоне-2016/17, а также добрался до финала Кубка России в сезоне-2011/12.