Фернандо вернулся в Москву и приступил к тренировкам

Сегодня, 21 марта, футболисты «Спартака» собрались на базе в Тарасовке после выходных и возобновили тренировочный процесс. Утреннему занятию на поле по традиции предшествовала теория.



В работе под руководством главного тренера Олега Кононова приняли участие футболисты, не вызванные в свои национальные сборные. После лечения в итальянской клинике вернулся в Москву и набирает форму на базе полузащитник Фернандо. Как сообщает официальный сайт красно-белых, пока он работает преимущественно с физиотерапевтами.



Вечером красно-белых ждёт ещё одна тренировка. Напомним, что следующий матч московская команда проведёт 30 марта в Грозном против «Ахмата». После 20 туров «Спартак» занимает пятое место в таблице РПЛ.

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