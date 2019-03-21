Стартовала продажа билетов на матч «Спартак» — ЦСКА

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о запуске продажи билетов на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



Продажа пройдёт в четыре этапа. В ходе первого этапа, который пройдёт с 21 по 22 марта включительно, приобрести билеты смогут владельцы абонементов на нынешний сезон. В ходе второго (с 23 по 24 марта включительно) — владельцы карт болельщиков. Третий этап пройдёт с 25 марта по 6 апреля включительно, в этот период купить билеты смогут все желающие на сайте красно-белых.



Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 6 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. После 20 туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками в активе. ЦСКА (36) располагается на второй строчке.

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