Бывшую жену Алдонина и Фролова певицу Юлию Началову похоронили в Москве

Бывшую жену экс-футболиста ЦСКА Евгения Алдонина и хоккеиста Александра Фролову певицу Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает агентство городских новостей «Москва».



До этого в большом ритуальном зале кладбища прошла церемония прощания, которую посетили сотни людей. Проститься с Началовой собрались множество её поклонников, а также друзей, коллег. 12-летняя дочь Началовой Вера тоже присутствовала на церемонии.

Ранее стало известно, что Алдонин принял решение перенести поездку в Вологодскую область в связи с кончиной бывшей супруги. Также он был временно освобождён от работы в клубе.



О смерти Началовой стало известно в минувшие выходные. Певица скончалась в одной из московских клиник от сердечной недостаточности.