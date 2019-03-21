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Бывшую жену Алдонина и Фролова певицу Юлию Началову похоронили в Москве

Бывшую жену Алдонина и Фролова певицу Юлию Началову похоронили в Москве
Футбол

Бывшую жену экс-футболиста ЦСКА Евгения Алдонина и хоккеиста Александра Фролову певицу Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает агентство городских новостей «Москва».

До этого в большом ритуальном зале кладбища прошла церемония прощания, которую посетили сотни людей. Проститься с Началовой собрались множество её поклонников, а также друзей, коллег. 12-летняя дочь Началовой Вера тоже присутствовала на церемонии.

Ранее стало известно, что Алдонин принял решение перенести поездку в Вологодскую область в связи с кончиной бывшей супруги. Также он был временно освобождён от работы в клубе.

О смерти Началовой стало известно в минувшие выходные. Певица скончалась в одной из московских клиник от сердечной недостаточности.

Алдонин приехал на похороны Юлии Началовой
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