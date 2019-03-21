Нидерланды — Беларусь: онлайн-трансляция начнётся 21 марта в 22:45

Сегодня, 21 марта, на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме состоится матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы—2020 Нидерланды — Беларусь. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Давиде Массой. Помогать ему будут ассистенты Филиппо Мели и Алессандро Костанцо. Резервный рефери – Даниэле Довери.



Ранее команды встречались восемь раз. В шести случаях сильнее оказывались Нидерланды, две победы на счету Беларуси.



В квалификации Евро-2020 сборные Нидерландов и Беларуси представляют группу C. Их соперниками по отбору являются команды Германии, Северной Ирландии и Эстонии. С турнирной таблицей квалификации можно ознакомиться на «Чемпионате».