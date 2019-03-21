Безногий казахский мальчик, поигравший с Зинченко, мечтает о встрече со Смоловым

Азамат Турганбеков, отец 11-летнего мальчика Али, родившегося без ног, рассказал об осуществившейся мечте сына попасть на тренировку сборной Украины и увидеться с главным тренером команды Андреем Шевченко и полузащитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко.



«Осуществить мечту помог Владислав Ващук. Он дал контакты помощника Шевченко, я написал и сразу же получил ответ – нас пригласили на тренировку 18 марта. Мы не ожидали такого хорошего приёма! Шевченко пообещал ещё договориться о встрече с «Челси», а то они сотрудничают только с фондами. Андрей сказал: «Доберитесь до Лондона, а там я всё решу», — сказал Турганбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.



Также, по словам отца мальчика, они намерены посетить матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 между сборными Бельгии и России, где Али надеется встретиться с нападающим Фёдором Смоловым и полузащитником Денисом Черышевым.

Видео игры Али с Зинченко доступно в «инстаграме» мальчика.