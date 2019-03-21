Журналисты назвали Модрича лучшим спортсменом мира в 2018 году

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала полузащитника «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича лучшим спортсменом мира 2018 года. В престижном рейтинге хорват набрал 419 очков. Он опередил теннисистов Новака Джоковича (337) и Роджера Федерера (290), которые также вошли в топ-3.

В 2018 году Модрич в составе мадридского «Реала» стал победителем Лиги чемпионов. Со сборной Хорватии Лука дошёл до финала чемпионата мира, проходившего в России. В финальном матче сборная Хорватии уступила сборной Франции со счётом 2:4.

В 2018 году Модрич получил «Золотой мяч» — приз, который вручается лучшему футболисту Европы. Приз лучшему спортсмену мира по версии AIPS Модричу вручили во время торжественной церемонии, проходившей в Загребе (Хорватия).