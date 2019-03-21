Уолкер: можно вывешивать баннеры и надевать футболки, но расизм остаётся везде

Защитник «Манчестер Сити» и национальной команды Англии Кайл Уолкер рассказал о проблемах расизма в современном мире.

«Надо просто быть собой. Не имеет значения, кто ты — азиат, чёрный или белый. Мы все одинаковы, у нас у всех есть сердце, у всех в венах течёт кровь.

Цвет кожи или что-то в этом роде не имеет значения. Пока человек ведёт себя уважительно и решает свои проблемы, не оскорбляя никого, меня всё устраивает.

Расизм? Думаю, таков этот мир. Можно вывешивать баннеры, надевать футболки, чтобы не давать расизму проникнуть в футбол, но он остаётся везде. Это происходит во всём мире», — приводит слова Уолкера ITV.com.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Кайл забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 25 матчах.