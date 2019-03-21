«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона в качестве альтернативы Азару

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Фелипе Андерсон может продолжить карьеру в мадридском «Реале». В Мадриде 25-летнего бразильца рассматривают в качестве альтернативы Эдену Азару, утверждает Sky Sports.

По данным источника, «Реал» попытался приобрести Фелипе Андерсона, если сорвётся трансфер Азара. Сам бельгиец, по всей видимости, хочет перейти в мадридский клуб. Он отклонил предложения о продлении контракта с «Челси». Но лондонцы хотят сохранить игрока, учитывая, что на клуб был наложен запрет на регистрацию новых футболистов в течение двух трансферных окон.

Предполагается, что Андерсон обойдётся «Реалу» не менее чем в € 75 млн. Бразилец перешёл в «Вест Хэм» летом 2018 года из «Лацио». За него лондонцы заплатили около € 38,5 млн, что стало трансферным рекордом клуба.