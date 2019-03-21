УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче с «Атлетико»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации, которая ему грозила из-за поведения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0). После победы португалец отпраздновал выход в 1/4 финала с помощью неприличного жеста. УЕФА ограничился наказанием в виде денежного штрафа, сообщает Sport Mediaset.

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Во время первого матча 1/8 финала главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне показал неприличный жест после того, как мадридцы забили второй мяч. Аргентинский специалист также заплатил денежный штраф.

Роналду в ответном матче 1/8 финала оформил хет-трик. В 1/4 финала «Ювентус» сыграет с «Аяксом». Ранее сообщалось, что Роналду может пропустить четвертьфинальные матчи из-за дисквалификации.