Мама погибшего Салы: «Кардифф» должен заплатить «Нанту» за моего сына

Мерседес Таффарель, мама погибшего нападающего Эмилиано Салы, считает, что «Кардифф Сити» проявил неуважения, отказавшись платить «Нанту» за трансфер её сына до окончания собственного расследования.

«Эмилиано подписывал контракт в присутствии прессы. Это все видели, так что «Кардифф» должен заплатить. Считаю ли это признаком неуважения к моей семье? Да, я так думаю. Всё было бы иначе, если бы он не подписал контракт.

Конечно, «Кардифф» проводит собственное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. Это логично, но руководство клуба должно соблюдать договорённости. Подпись Эмилиано нельзя стереть.

Да, я злюсь, ведь они не позаботились о моём сыне. Эмилиано был игроком, который стоил много денег, а они не позаботились о нём так, как он этого заслуживал», — приводит слова Таффарель L'Équipe.

Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта» в минувшее зимнее трансферное окно. Форвард погиб в авиакатастрофе, когда летел в Уэльс из Франции, где прощался с бывшими партнёрами по команде.