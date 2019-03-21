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Погба: всегда смотрю матчи «Барселоны», у каталонцев есть чему поучиться

Погба: всегда смотрю матчи «Барселоны», у каталонцев есть чему поучиться
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением об игре «Барселоны». «Красным дьяволам» предстоит сыграть с каталонским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Барселона» — команда, матчи которой я всегда смотрю. Играя на позиции полузащитника, у них всегда можно чему-то научиться. Мне нравится смотреть их футбол. Система игры, культура — всё это помогает мне.

«Барселона» — отличная команда, одна из лучших в мире. За клуб играют экстраординарные футболисты.

От матчей с «Барселоной» хочу получить удовольствие. Оказаться на поле вместе с лучшими футболистами мира всегда для меня является наслаждением. «Барселоне» я в составе «Ювентуса» проиграл в финале Лиги чемпионов в 2015 году. Но всегда здорово играть с сильнейшими», — приводит слова Погба Eurosport.

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