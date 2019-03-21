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Студия DC Comics потребовала, чтобы «Валенсия» отказалась от логотипа

Студия DC Comics потребовала, чтобы «Валенсия» отказалась от логотипа
Футбол / Испания

Студия DC Comics, владеющая правами на фильмы о «Бэтмене», потребовала, чтобы «Валенсия» отказалась от обновлённого логотипа команды. К 100-летию клуба испанцы разработали обновлённый логотип с летучей мышью. В DC Comics считают, что авторы логотипа занимались плагиатом, использовав их идею. Студия уже направила жалобу в Европейский комитет по правам на интеллектуальную собственность.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Optus Sport.

Представители «Валенсии» отвергают обвинения. В клубе считают, что студия не может владеть коммерческими правами на изображения летучих мышей.

«Когда наш клуб играл с летучей мышью на груди, они в Америке бегали за бизонами», — цитирует представителя руководства «Валенсии» El Confidencial.

Отметим, что «Валенсия» стала использовать в логотипе летучую мышь в 1919 году. Первые комиксы про Бэтмена появились в 1939 году. При этом летучая мышь на геральдике Валенсии появилась ещё в XIV веке.

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