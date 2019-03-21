Клуб Бекхэма может сыграть в MLS уже в следующем сезоне

Новый клуб «Интер Майами», который частично принадлежит бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвиду Бекхэму, может выступить в MLS уже в следующем сезоне, сообщает пресс-служба MLS.

Для выступления в MLS клубу было необходимо определиться с домашней ареной. Руководство города Форт Лодердейл (Флорида) поддержало строительство нового стадиона. Городской совет рассмотрел и одобрил заявку клуба, стоимость проекта составила более $ 60 млн. Предполагается, что в Форт Лодердейл появится новая арена на 18 тыс. зрителей и тренировочный комплекс.

Пока ведётся строительство нового стадиона, клуб будет проводить домашние матчи на действующей арене «Локхарт Стэдиум». Предполагается, что на этом стадионе «Интер Майами» будет выступать в течение двух сезонов.