Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная Казахстана разгромила Шотландию в матче отборочного турнира Евро-2020

Сборная Казахстана разгромила Шотландию в матче отборочного турнира Евро-2020
Футбол / Евро-2020

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 сборная Казахстана принимала национальную команду Шотландии. Встреча прошла в Астане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал хавбек Юрий Перцух, отличившийся на 6-й минуте. До перерыва преимущество Казахстана увеличил полузащитник Ян Вороговский. Третий гол в начале второго тайма забил нападающий Бактийор Зайнутдинов.

Результативные передачи в актив записали хавбеки Александр Меркель и Исламбек Куат, а также защитник Гафуржан Суюмбаев.

Во 2-м туре Казахстан в Астане примет национальную команду России, а сборная Шотландии на выезде сыграет с Сан-Марино. Оба матча состоятся 24 марта.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 1-й тур
21 марта 2019, четверг. 18:00 МСК
Казахстан
3 : 0
Шотландия
1:0 – Перцух – 6, 2:0 – Вороговский – 10, 3:0 – Зайнутдинов – 51
Вы знаете, за что Де Брёйне не любит Куртуа? Голкипер переспал с его подругой
Не только фанаты «Атлетико» и «Челси» потеряли уважение к Тибо.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент