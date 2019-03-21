Сборная Казахстана разгромила Шотландию в матче отборочного турнира Евро-2020

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 сборная Казахстана принимала национальную команду Шотландии. Встреча прошла в Астане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал хавбек Юрий Перцух, отличившийся на 6-й минуте. До перерыва преимущество Казахстана увеличил полузащитник Ян Вороговский. Третий гол в начале второго тайма забил нападающий Бактийор Зайнутдинов.

Результативные передачи в актив записали хавбеки Александр Меркель и Исламбек Куат, а также защитник Гафуржан Суюмбаев.

Во 2-м туре Казахстан в Астане примет национальную команду России, а сборная Шотландии на выезде сыграет с Сан-Марино. Оба матча состоятся 24 марта.