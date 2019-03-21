Журналист: переименование «Астаны» не принесло бы никакой пользы

Казахстанский журналист Александр Стрельников не считает, что есть смысл в смене названия футбольного клуба «Астана» в связи с переименованием столицы Казахстана в Нурсултан.

«Переименование клуба не принесло бы никакой пользы казахстанскому футболу. ФК «Астана» — это уже устоявшийся бренд в Европе. Да и, по сути, название команды даже после переименования столицы Казахстана (если всё-таки оно произойдет) вполне ёмко отражает её базовую философию: «Астана», как известно, переводится с казахского как «Столица». Этого статуса город не потерял, так что, на мой взгляд, нет оснований для переименования клуба, который уже хорошо известен в Старом Свете», — сказал Стрельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«Астана» выиграла последние пять сезонов чемпионата Казахстана по футболу.