Рашфорд покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не примет участия в ближайших матчах сборной Англии. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт сообщил, что Рашфорд уже покинул расположение национальной команды и вернулся в лагерь «Манчестер Юнайтед». У форварда было выявлено повреждение лодыжки.

Форвард получил повреждение в матче Премьер-лиги с «Ливерпулем» ещё 24 февраля и с тех пор играет через боль. Первыми соперниками англичан в отборочном турнире чемпионата Европы будут чехи.

Сборная Англии в отборочном раунде Евро-2020 выступает в группе А, где её соперниками помимо чехов будут команды Болгарии, Черногории и Косово.

Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».