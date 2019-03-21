«МЮ» субсидирует билеты на гостевой матч с «Барсой» за счёт фанатов каталонцев

«Манчестер Юнайтед» частично субсидирует покупку билетов своим болельщикам, которые отправятся в Каталонию на гостевой матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Администрация «МЮ» изначально планировала брать с гостей из Испании по € 86 за билет на «Олд Траффорд». Но затем стало известно, что для болельщиков «МЮ» вход на «Камп Ноу» на ответный матч обойдётся в € 120. Тогда руководство «Манчестер Юнайтед» решило установить аналогичную цену для фанатов гостей. Таким образом, английский клуб выделит по € 34 евро каждому фанату, который отправится поддерживать «Манчестер Юнайтед» в Барселону.

«Руководство «Барселоны» подтвердило, что стоимость билетов на наш матч составит € 120. Считаем, что наши болельщики пострадают из-за чрезмерно высокой стоимости билетов.

В связи с этим мы решили принять тяжёлое решение и повысить стоимость билетов для фанатов «Барселоны», установив её на том же уровне — € 120. Мы используем образовавшуюся разницу, чтобы субсидировать наших болельщиков», — говорится в сообщении «Манчестер Юнайтед».

В пресс-службе клуба отметили, что ранее «МЮ» уже использовал такой подход в матчах с «Валенсией» и «Севильей».