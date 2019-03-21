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Капитан Шотландии Макгрегор: понимаем, что 0:3 от Казахстана — плохой результат

Капитан Шотландии Макгрегор: понимаем, что 0:3 от Казахстана — плохой результат
Футбол / Евро-2020

Капитан сборной Шотландии Каллум Макгрегор прокомментировал поражение со счётом 0:3 в выездном матче 1-го тура отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Казахстана.

«Мы быстро пропустили два гола, и это сказалось на нашей игре. Нам не удалось от этого отойти. Мы выглядели бессвязно, принимали неверные решения и не доставляли мяч нашему нападающему достаточно быстро.

Нужно играть лучше, если хотим набирать очки. Понимаем, что это плохой результат. Через несколько дней нас ждёт новый матч. Мы не прессинговали соперника, не отдавали хорошие передачи. Нам нечего сказать, кроме того, что мы не выполнили работу», — приводит слова Макгрегора BBC.

Во 2-м туре Казахстан в Астане примет национальную команду России, а сборная Шотландии на выезде сыграет с Сан-Марино. Оба матча состоятся 24 марта.

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