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Тренер Шотландии Маклиш: к сожалению, казахи сегодня были в ударе

Тренер Шотландии Маклиш: к сожалению, казахи сегодня были в ударе
Футбол / Евро-2020

Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш прокомментировал поражение со счётом 0:3 в выездном матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с национальной командой Казахстана.

«Был разочарован, что команда хорошо не отреагировала на два быстрых пропущенных мяча. В перерыве мы попытались немного изменить систему игры, чтобы выбить из колеи соперника. После хорошего старта второй половины нам не удалось набрать обороты. К сожалению, казахи сегодня были в ударе», — приводит слова Маклиша BBC.

Во 2-м туре Казахстан в Астане примет национальную команду России, а сборная Шотландии на выезде сыграет с Сан-Марино. Оба матча состоятся 24 марта.

Посмотреть турнирную таблицу отборочного турнира Евро-2020 можно на «Чемпионате».

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