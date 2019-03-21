Исполнительный директор «Астаны»: решение не переименовывать клуб – правильное

Исполнительный директор ФК «Астана» Пол Эшуорт прокомментировал решение не переименовывать клуб, несмотря на переименование города в Нурсултан.

«Футбольный клуб построен на основе традиций и истории. Наш клуб имеет только 10-летнюю историю, но за эти 10 лет он творил чудеса и завоевал фантастическое имя в Европе и мире футбола. Хоть город и изменил название, чтобы почтить экс-президента, считаю правильным решением не переименовывать клуб. Имена множества команд не совпадают с названиями их городов: «Астон Вилла» (Бирмингем) и многие другие примеры… Поэтому весьма естественно называться иначе нежели город», — сказал Эшуорт корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, решение о переимновании Астаны в Нурсултан было принято после того, как президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку.