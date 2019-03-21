Бельгия — Россия: Э. Азар, Мертенс и Батшуайи — в атаке хозяев

Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом определился с составом на матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы с национальной командой России.

Вратарь: Куртуа.

Защитники: Алдервейрелд, Вертонген, Боята.

Полузащитники: Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар, Кастань.

Нападающие: Э. Азар, Мертенс, Батшуайи.

Запасные: Миньоле, Кастельс, Вермален, Денайер, Мехеле, Ванакен, Карраско, Янузай, Прает, Шадли, Бентеке, Ориги.

Матч Бельгия — Россия пройдёт сегодня, 21 марта, в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.