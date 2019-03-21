Руни: если «Ливерпуль» выиграет АПЛ, для меня это будет кошмаром

Форвард «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что ему будет сложно пережить победу «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» пояснил, что в чемпионской гонке он хотел бы увидеть победу «Манчестер Сити», а не «Ливерпуля».
«Когда «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» ведут борьбу за чемпионство, хорошо, что я нахожусь вдали от родины. Надеюсь, выиграет «Манчестер Сити».
Не смогу спокойно относиться к празднованиям и радости болельщиков «Ливерпуля». Это страшный сон любого фаната «Эвертона».
Помню, как они выиграли Лигу чемпионов в 2005 году. И болельщики «Ливерпуля» до сих пор говорят об этом! Если «Ливерпуль» выиграет АПЛ, то они будут вспоминать это ещё 10—15 лет», — сказал Руни в эфире радио Talk Sport.
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