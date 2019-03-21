Вертонген — о матче с Россией: хотим показать, почему возглавляем рейтинг ФИФА

Центральный защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и национальной команды Бельгии Ян Вертонген поделился ожиданиями от домашнего матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной России.
«Мы намерены начать кампанию хорошо и продемонстрировать, почему возглавляем рейтинг ФИФА», — приводит слова Вертонгена пресс-служба УЕФА.
Матч Бельгия — Россия пройдёт сегодня, 21 марта, в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Во 2-м туре отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.
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