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Кипр разгромил Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020

Кипр разгромил Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020
Футбол / Евро-2020

Сборная Кипра одержала победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Сан-Марино. Встреча группы I, проходившая в Никосии на стадионе «ГСП», завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Ещё в первом тайме дубль оформил Пиерос Сотириу, реализовавший два пенальти. Также до перерыва отличились Янис Кусулос и Георгиос Ефрем. Во втором тайме разгром гостей довершил Константинос Лайфис.

Сборная Кирпа возглавила турнирную таблицу группы I. Три очка в этой группе также набрала сборная Казахстана, разгромившая Шотландию (3:0). В первом туре этой группы также сыграют сборные Бельгии и России, матч состоится сегодня, 21 марта, в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 1-й тур
21 марта 2019, четверг. 20:00 МСК
Кипр
5 : 0
Сан-Марино
1:0 – Сотириу – 19 (пен), 2:0 – Сотириу – 23 (пен), 3:0 – Кусулос – 26, 4:0 – Эфрем – 31, 5:0 – Лайфис – 56
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