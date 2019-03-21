Кипр разгромил Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020

Сборная Кипра одержала победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Сан-Марино. Встреча группы I, проходившая в Никосии на стадионе «ГСП», завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Ещё в первом тайме дубль оформил Пиерос Сотириу, реализовавший два пенальти. Также до перерыва отличились Янис Кусулос и Георгиос Ефрем. Во втором тайме разгром гостей довершил Константинос Лайфис.

Сборная Кирпа возглавила турнирную таблицу группы I. Три очка в этой группе также набрала сборная Казахстана, разгромившая Шотландию (3:0). В первом туре этой группы также сыграют сборные Бельгии и России, матч состоится сегодня, 21 марта, в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.