Билек — о разгроме Шотландии со счётом 3:0: у Казахстана были шансы забить ещё

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал победу со счётом 3:0 в домашнем матче 1-го тура отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Шотландии.
«Рады, что выиграли. Хорошо начали игру, забили два гола. Помогла работа на тренировках, это проникающие передачи. Считаю, заслужили победу.
Никто не ждал подобного. Но у нас были шансы забить ещё. Поэтому всё нормально.
Рады, что победили. Такое случается не каждый день. У нас была хорошая подготовка, смотрели игры шотландцев. Знали, что должны доставлять мяч вперёд, и видели, как можем использовать наши проникающие передачи. Думаю, мы забили красивые голы», — приводит слова Билека Sports.kz.
Во 2-м туре Казахстан в Астане примет национальную команду России, а сборная Шотландии на выезде сыграет с Сан-Марино. Оба матча состоятся 24 марта.