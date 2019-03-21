Караваев: устроит ли Россию ничья с Бельгией? Нас устроит победа

Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от отборочного матча чемпионата Европы 2020 года со сборной Бельгии.

«Как сдержать Азара? Наши защитники знают, как его сдержать. Мы готовы хорошо. Не только Азар хороший исполнитель. У Бельгии много исполнителей, готовых решить исход.

Будем ли ставить «автобус»? Мы хотим играть первым номером. Но не могу сказать что-то по тактике. Но мы хотим играть и прессинговать. Устроит ли ничья? Устроит победа», — сказал Караваев в эфире «Матч ТВ».

Матч Бельгия — Россия пройдёт сегодня, 21 марта, в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Во 2-м туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.