Глушаков: надеюсь и уверен, что ещё вернусь в сборную России

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что рассчитывает на возвращение в сборную России.

«Надеюсь ли вернуться в сборную? Мне всего-то 32. У нас Игнашевич в 38 играл. Конечно, хочу вернуться в сборную. Надеюсь и уверен, что ещё вернусь», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 21 марта, сборная России начнёт путь в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Отборочный турнир россияне начнут гостевым матчем с Бельгией. Встреча пройдёт в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.