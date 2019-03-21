Комментатор: группа фанатов кричала «хайль Гитлер» и обзывала Зане с Гюндоганом

Известный немецкий комментатор Андре Фойгт, специализирующийся на баскетболе, рассказал о проявлениях расизма во время товарищеского матча Германия — Сербия (1:1). Как утверждает Фойгт, несколько болельщиков немецкой сборной оскорбляли футболистов бундестим Лероя Зане и Илкая Гюндогана.

«Другие болельщики молчали. Когда Зане получал мяч, его обзывали нигером. Когда с мячом был Гюндоган, они обзывали его турком. Я попытался сделать им замечание, но все остальные болельщики на трибунах молчали. Затем эти люди начали кричать «хайль Гитлер», но опять никто ничего не сказал», — рассказал Фойгт в социальной сети Facebook.

Представители Немецкого футбольного союза (DFB) уже связались с комментатором, чтобы он помог идентифицировать болельщиков, оскорблявших футболистов.