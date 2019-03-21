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Бельгия — Россия: Тилеманс и Черышев забили по мячу

Бельгия — Россия: Тилеманс и Черышев забили по мячу
Футбол / Евро-2020

В эти минуты проходит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Бельгия — Россия. На 14-й минуте счёт в этой встрече открыл полузащитник хозяев Юри Тилеманс. Хавбек «Лестер Сити» получил мяч перед штрафной россиян и точным ударом отправил его в угол ворот Гилерме. Однако через несколько минут россияне отыгрались. Голкипер хозяев Тибо Куртуа неудачно выбил мяч, после чего Денис Черышев пробил в пустые ворота.

Встреча проходит в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и началась в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.

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