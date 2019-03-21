«Интер» может продать Икарди за € 50 млн

Руководство миланского «Интера» может рассмотреть предложения по нападающему команды Мауро Икарди, которые будут начинаться от € 50 млн, сообщает Marca.

В соглашении Икарди, рассчитанном до 2021 года, прописана опция выкупа за € 110 млн, действующая для иностранных клубов в период с 1 по 15 июля. Ранее СМИ сообщали, что «Интер» готов снизить цену до € 80-90 млн.

Мауро долгое время не может договориться с миланским клубом об условиях нового контракта. Аргентинец перестал выходить на поле после лишения капитанства. Игрок утверждал, что испытывает проблемы с коленом. При этом главный тренер команды Лучано Спаллетти заявлял, что медицинский штаб не выявил у форварда травмы.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Икарди забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах.