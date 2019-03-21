Шведские комментаторы: Гилерме сделал кикс года в матче с Бельгией

Шведские комментаторы обратили внимание на эпизод, который произошёл в первом тайма матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Бельгия — Россия. Голкипер российской сборной Гилерме вводил мяч в игру ударом от ворот, но умудрился выбить мяч за лицевую линию. Судья попросил голкипера повторно ввести мяч в игру.

«Это настоящий кикс 2019 года», — цитирует комментатора Оке Унгера Expressen.

Коллега комментатора признал, что никогда не видел ничего подобного.

После первого тайма хозяева выигрывают со счётом 2:1. В концовке тайма форвард «Челси» Эден Азар реализовал пенальти, который сам и заработал. Ошибку в собственной штрафной допустил Юрий Жирков, сбивший Азара.

Ранее команды обменялись результативными атаками. Сперва Юри Тилеманс открыл счёт, пробив от линии штрафной. Затем уже через несколько минут Денис Черышев воспользовался ошибкой голкипера бельгийцев Тибо Куртуа.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.