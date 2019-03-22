Сборная России уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020

Сборная России потерпела поражение в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией. Встреча, проходившая в Брюсселе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 24-й минуте открыл полузащитник Юри Тилеманс, который нанёс точный удар от линии штрафной. Уже через две минуты россияне отыгрались. Голкипер бельгийцев Тибо Куртуа неудачно выбил мяч, а Денис Черышев пробил по пустым воротам. Но в концовке тайма Эден Азар реализовал пенальти, который сам и заработал. Форвард бельгийцев заставил Юрия Жиркова нарушить правила в собственной штрафной. Точку в матче сборная Бельгии поставила на 87-й минуте. Азар оформил дубль, расстреляв ворота россиян с близкой дистанции. А ещё через несколько минут после этого гости остались в меньшинстве: Александр Головин был удалён за вторую жёлтую карточку.

Сборная Бельгии набрала три очка. Также по три набранных очка у сборных Казахстана и Кирпа. Первое место в турнирной таблице группы I занимают киприоты, разгромившие футболистов из Сан-Марино (5:0). Казахстан в свою очередь разгромил Шотландию (3:0).

Во втором туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.