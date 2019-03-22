Македония обыграла Латвию, Израиль сыграл вничью со Словенией

Сборная Македонии одержала победу в матче группы G отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Латвией. Встреча, проходившая в Скопье на стадионе «Филипп II Арена», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Сборную Македонии на 11-й минуте вперёд вывел Эгзиян Алиоски. На 29-й минуте преимущество хозяев удвоил Эльйиф Эльмас. В концовке второго тайма Вячеслав Исаев отыграл один мяч, но в компенсированное время Эльмас оформил дубль.

Также в группе G состоялся ещё один матч. Сборные Израиля и Словении в Хайфе на стадионе «Сэмми Оффер» сыграли вничью со счётом 1:1. На 48-й минуте гостей вывел вперёд Андраж Шпорар, но уже через семь минут Эран Захави восстановил равновесие. Больше счёт не менялся.

Македония возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав три очка. Также три очка набрала сборная Польши, победившая Австрию со счётом 1:0. Словения и Израиль, заработав по одному очку, делят третье и четвёртое места.