Бельгия — Россия: послематчевая пресс-конференция. LIVE

Сборная России потерпела поражение в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией со счётом 3:1. Тренеры команд Станислав Черчесов и Роберто Мартинес на пресс-конференции поделятся впечатлениями от игры и ответят на вопросы журналистов.

Сборная Бельгии набрала три очка. Также по три набранных очка у сборных Казахстана и Кирпа. Первое место в турнирной таблице группы I занимают киприоты, разгромившие футболистов из Сан-Марино (5:0). Казахстан в свою очередь разгромил Шотландию (3:0).



Во втором туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.

Видео доступно на «Чемпионате».