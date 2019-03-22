Серия поражений сборной России достигла трёх матчей, общий счёт 1:8

Национальная команда Бельгии на своём поле обыграла Россию со счётом 3:1 в матче 1-го тура группы I отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Серия поражений сборной России достигла трёх встреч. Ранее команда Станислава Черчесова в гостях проиграла Швеции в Лиге наций УЕФА со счётом 0:2 и была разгромлена Германией в товарищеском матче в Лейпциге — 0:3. Обе игры прошли в ноябре 2018 года.

24 марта российские футболисты на выезде проведут встречу 2-го тура отборочного турнира Евро-2020 со сборной Казахстана. Матч состоится в Астане на стадионе «Астана-Арена», начало — в 17:00 мск.

Напомним, в 1-м туре Казахстан на своём поле разгромил национальную команду Шотландии со счётом 3:0.

Турнирная таблица отборочного турнира Евро-2020 доступна на «Чемпионате».