Черчесов: не тот случай, когда нужен разнос

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от национальной команды Бельгии (1:3) в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы.

«Разноса устраивать не надо никогда. Мы увидели интересный матч, который надо спокойно проанализировать. Мы предупредили, что Бельгия очень опасна в быстрых атаках, но позволяли им так действовать – это привело к поражению. Но сегодня не тот случай, когда нужен разнос. Игроки сами всё знают – будем спокойно выправлять ситуацию.

Второй пропущенный гол? Я не помню и второй гол разобрать не могу, потому что мне его надо ещё раз посмотреть. Сейчас что-то скажу, возможно, неправильно – в газетах это напишут и назад ничего не вернёшь», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.